В Куркино появится физкультурный комплекс

В Куркино планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 9,3 тысяч квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия согласилась с предоставлением инвестору земельного участка площадью 0,57 га.

Изначально возведение ФОКа планировалось на соседнем участке, но на нем было решено разместить пристройки к школе со спортзалом и блоком начальных классов.

"Для дальнейшего развития экспериментального жилого района Куркино и расширения сети инфраструктурных объектов от строительства ФОКа решили не отказываться, и по согласованию с инвестором был определен компенсационный участок", – сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Физкультурный комплекс с многофункциональным молодежным центром появится по адресу: Куркинское шоссе, владение 50, корпус 1.

В материале отмечается, что согласно отраслевой схеме развития и размещения объектов физкультуры и спорта, в Москве до 2025 года планируется построить почти 6 миллионов квадратных метров спортивных объектов.