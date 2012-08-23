Санитарные службы задержали около 40 тонн сыра и кормов

В середине августа специалисты Россельхознадзора по Москве и Московской области приостановили перемещение около 40 тонн сыра и кормов из стран Европейского союза со складов временного хранения.

Причиной приостановки груза, в частности, 19,8 тонн сыра из Германии и Дании и 20 тонн кормовых добавок из Бельгии, стали грубые нарушения в оформлении ветеринарного сертификата.

"При проведении ветеринарного контроля в отношении груза из Бельгии установлено, что продукция не прошла ветеринарный контроль при пересечении границы Таможенного союза, отсутствуют отметки в товаросопроводительных документах и учетная запись в журнале учета электронной автоматизированной системы", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, весь товар поместили на изолированное хранение, эксперты произвели отборы проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.

Напомним, на днях специалисты Россельхознадзора приостановили перемещение более 120 тонн импортных фруктов со складов временного хранения.