Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля 2013, 13:32

Общество

Брат погибшего Максима Кузьмина останется в США

Американские власти не вернут России брата погибшего Максима Кузьмина

Американские власти не вернут России брата погибшего Максима Кузьмина. Даже если ребенка заберут у приемных родителей, он все равно останется в США.

Кирилла Кузьмина могут отправить к родственникам приемной матери или отца. В ином случае мальчик попадет в специальный семейный детский дом. В этом случае ребенок станет обычным воспитанником. Такая система действует почти по всей стране.

Напомним, старший брат Кирилла - трехлетний Максим Кузьмин - погиб в США в приемной семье. Причина смерти мальчика пока не установлена. Власти США проводят расследование по факту гибели ребенка.

Кирилл пока остается под опекой приемного отца.

приемные родители жизнь в мире

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика