23 февраля 2013, 13:32Общество
Брат погибшего Максима Кузьмина останется в США
Американские власти не вернут России брата погибшего Максима Кузьмина. Даже если ребенка заберут у приемных родителей, он все равно останется в США.
Кирилла Кузьмина могут отправить к родственникам приемной матери или отца. В ином случае мальчик попадет в специальный семейный детский дом. В этом случае ребенок станет обычным воспитанником. Такая система действует почти по всей стране.
Напомним, старший брат Кирилла - трехлетний Максим Кузьмин - погиб в США в приемной семье. Причина смерти мальчика пока не установлена. Власти США проводят расследование по факту гибели ребенка.
Кирилл пока остается под опекой приемного отца.