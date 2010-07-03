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Москва 24

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15:03

Москва 24 расскажет о новых курсах от "Московского долголетия"

пресс-конференция общество

15:03

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Фото: The City/Михаил Голденков

26 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию осенне-зимнего сезона "Московского долголетия". Проект был создан в 2018 году для того, чтобы старшее поколение поддерживало активный и здоровый образ жизни. В рамках проекта можно бесплатно посещать занятия спортом, танцами, творчеством и не только.

О программе нового сезона расскажут:

  • заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов;
  • художественный руководитель Культурного центра имени Астахова Дмитрий Бикбаев;
  • советская фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова;
  • советский футболист Юрий Смирнов;
  • актер театра и кино Владимир Стеклов.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

пресс-конференция общество

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