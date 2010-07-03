Москва 24 расскажет о новых курсах от "Московского долголетия"

Фото: The City/Михаил Голденков

26 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию осенне-зимнего сезона "Московского долголетия". Проект был создан в 2018 году для того, чтобы старшее поколение поддерживало активный и здоровый образ жизни. В рамках проекта можно бесплатно посещать занятия спортом, танцами, творчеством и не только.

О программе нового сезона расскажут:



заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов;

художественный руководитель Культурного центра имени Астахова Дмитрий Бикбаев;

советская фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова;

советский футболист Юрий Смирнов;

актер театра и кино Владимир Стеклов.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.