Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:20

Москва 24: Михаил Швыдкой расскажет о выставке "Многообразие. Единство"

пресс-конференция культура общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации международной выставки современного европейского искусства "Многообразие. Единство". В проекте примут участие 80 современных художников из 35 стран. Произведения будут показаны на выставке в Москве, Берлине и Париже.

Об идее проекта, его культурно-политическом значении, городах-участниках и межкультурном диалоге расскажут:

  • специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;
  • генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
  • председатель Фонда искусства и культуры (Германия) Вальтер Смерлинг;
  • председатель правления форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла;
  • члены кураторского комитета Камилла Морино и Понтус Киандер.

Смотрите трансляцию 22 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика