Москва 24: Михаил Швыдкой расскажет о выставке "Многообразие. Единство"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации международной выставки современного европейского искусства "Многообразие. Единство". В проекте примут участие 80 современных художников из 35 стран. Произведения будут показаны на выставке в Москве, Берлине и Париже.

Об идее проекта, его культурно-политическом значении, городах-участниках и межкультурном диалоге расскажут:



специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;

генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;

председатель Фонда искусства и культуры (Германия) Вальтер Смерлинг;

председатель правления форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла;

члены кураторского комитета Камилла Морино и Понтус Киандер.

Смотрите трансляцию 22 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.