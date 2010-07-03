Москва 24: какой будет программа "Недели российского интернета" (RIW 2019)

Фото: Москва 24/Никита Симонов

12 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной конференции и выставке высоких технологий "Неделя российского интернета" (RIW 2019). В этом году мероприятие пройдет 12-13 декабря в Центре международной торговли. Об особенностях программы расскажут:



председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин;

директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко;

президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова;

старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов.

Смотрите трансляцию 12 ноября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.