Москва 24: итоги конкурса "Лучший социальный проект 2019 года"

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6 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года".

Об итогах конкурса 2019 года и нововведениях 2020 года расскажут:

заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин;

генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров;

ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок;

исполнительный директор фонда региональных социальных программ "Наше Будущее" Юлия Жигулина;

руководитель оргкомитета конкурса Денис Богатов.

Смотрите трансляцию 6 февраля в 13:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.