На экраны выходит фильм ужасов "Сайлент Хилл 2"

В мировой прокат 26 октября выходит фильм ужасов Майкла Бассетта "Сайлент Хилл 2" (Silent Hill: Revelation 3D). Российская премьера картины состоялась днем раньше, 25 октября.

Картина является продолжением "ужастика" "Сайлент Хилл" 2006 года. В основу сценария нового фильма положен сюжет компьютерной игры Silent Hill 3.

По сюжету, главная героиня фильма с 11 лет терзается ночными кошмарами. Вместе с отцом она вынуждена постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего 18-го дня рождения девушка обнаруживает, что ее отец исчез. Единственное, что она нашла дома — нарисованный на стене оккультный символ с надписью "отправляйся в Сайлент-Хилл".

В Сайлент-Хилле девушка знакомится с таинственной сектой, которую возглавляет ее отец. Главная героиня узнает, что она не та, кем себя считает и что она была избрана, чтобы остановить демона, держащего город в страхе более 30 лет.

Главную роль в картине сыграла 22-летняя австралийская актриса Аделаида Клеменс. Также в фильме снимались Шон Бин, Малкольм Макдауэлл и другие актеры.

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