В Московском дворце молодежи поставят мюзикл "Алые паруса"

В октябре на сцене Московского дворца молодежи поставят масштабный мюзикл "Алые паруса" компании "Русский мюзикл". Над постановкой работал композитор Максим Дунаевский, а авторами либретто выступили Михаил Бартенев и Андрей Усачев. Премьеры мюзикла с успехом прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Орле, Вологде и многих других городах.

Причем практически все версии мюзикла были номинированы на театральные премии, в том числе на "Золотые Маски" и премии "Музыкальное сердце театра".

"Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы ни у кого не возникало вопроса "а есть ли будущее у русского мюзикла?", - отметил генеральный продюсер проекта Дмитрий Калантаров.

В настоящее время только начались кастинги на главные роли, но зато уже названы некоторые участники проекта.

Например, известно, что ставить мюзикл будет лауреат премии «Золотая маска» в номинации "Лучший режиссер мюзикла" Дмитрий Белов. А музыкальным руководителем спектакля выступит Евгений Загот, работавший с нашумевшим мюзиклом Mamma Mia!

К тому же у проекта солидный бюджет - один миллион долларов - так что москвичей ждет действительно большая премьера.