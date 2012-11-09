Креативные снеговики появятся на "Красном Октябре"

С 15 ноября по 25 декабря на территории "Красного Октября" пройдет фестиваль снеговиков. Каждый сможет почувствовать себя дизайнером и создать новогоднее настроение своими руками.

Снеговик – незаменимый обитатель зимник дворов. Нос у него сделан из морковки, руки – из веток. А может снеговик 21 века должен выглядеть по-другому? Организаторы фестиваля предлагают включить фантазию и слепить необычную и креативную скульптуру. Материалом для его изготовления может быть не только снег

Получившиеся арт-объекты будут украшать "Красный Октябрь" все новогодние праздники. А 14 января 2013 года жюри выберет лучших снеговиков и наградит их авторов.

Также в дни фестиваля на "Красном Октябре" будет работать рождественская ярмарка.