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Новости

28 июля 2013, 22:57

Происшествия

Тело убитого мужчины обнаружено в горящей квартире на юге Москвы

Пожарные, прибывшие на сообщение о пожаре в жилом доме на юге Москвы, обнаружили в квартире тело убитого мужчины.

Инцидент произошел по адресу: улица Медынская, дом №2, корпус №3, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его словам, "пожарные спустились с крыши в окно квартиры, из которой шел дым, рядом с плитой лежал мужчина со следами насильственной смерти".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

пожары убийства криминал

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