28 июля 2013, 22:57Происшествия
Тело убитого мужчины обнаружено в горящей квартире на юге Москвы
Пожарные, прибывшие на сообщение о пожаре в жилом доме на юге Москвы, обнаружили в квартире тело убитого мужчины.
Инцидент произошел по адресу: улица Медынская, дом №2, корпус №3, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
По его словам, "пожарные спустились с крыши в окно квартиры, из которой шел дым, рядом с плитой лежал мужчина со следами насильственной смерти".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!