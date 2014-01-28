На Ленинградском проспекте сгорел автомобиль

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Денис сообщил о задымлении в жилом квартале между станциями "Аэропорт" и "Савеловская".

Как сообщили сетевому изданию в пресс-службе МЧС по Москве, у дома №36 по Ленинградскому проспекту (в районе станции метро "Динамо") сгорела машина, пострадавших нет.

