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26 октября 2012, 09:21

ЧП

Трое детей пострадали в результате пожара на востоке столицы

В результате пожара в одной из квартир на девятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома пострадали трое детей. Инцидент произошел 25 октября около 15:30 на улице Татьяны Макаровой в доме № 36.

"В результате пожара с отравлением продуктами горения были госпитализированы четыре человека, трое из них - дети", - заявил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

Как уточняется, пострадавшие проживали в квартире выше этажом.

пожары чп
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