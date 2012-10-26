26 октября 2012, 09:21ЧП
Трое детей пострадали в результате пожара на востоке столицы
В результате пожара в одной из квартир на девятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома пострадали трое детей. Инцидент произошел 25 октября около 15:30 на улице Татьяны Макаровой в доме № 36.
"В результате пожара с отравлением продуктами горения были госпитализированы четыре человека, трое из них - дети", - заявил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.
Как уточняется, пострадавшие проживали в квартире выше этажом.
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