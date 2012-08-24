Пострадавшая при пожаре женщина скончалась в машине медиков

Женщина, пострадавшая при пожаре на юго-западе Москвы, скончалась в карете "скорой помощи". Пожар произошел утром в жилом доме на улице Марии Ульяновой.

Возгорание произошло в пятницу утром в квартире на пятом этаже дома №16 на улице Марии Ульяновой. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС вскрыли дверь горящей квартиры, откуда вынесли женщину и ее ребенка. По предварительным данным, пострадавшие получили ожоги и сильное отравление продуктами горения.

Состояние женщины было очень тяжелым. Реанимационные мероприятия не принесли результата, и пострадавшая, перенесшая состояние клинической смерти, скончалась в машине медиков, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Ребенку, который также находится в тяжелом состоянии, продолжают оказывать помощь.

По данным спасателей, площадь возгорания в квартире составила 20 квадратных метров.