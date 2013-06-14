Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня 2013, 11:20

Происшествия

Почти 20 пожаров произошло в Московской области за сутки

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 16 пожаров, ни один человек не пострадал.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области, за сутки пожарные подразделения совершили 120 выездов, из которых 31 оказался ложным.

С начала пожароопасного периода на территории региона зарегистрировано 15 очагов природных пожаров на общей площади почти в четыре гектара.

Подмосковный главк МЧС напоминает, что надежной защитой от огня может служить только соблюдение правил пожарной безопасности.

Сайты по теме


пожары спасатели ложные вызовы мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика