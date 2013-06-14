Почти 20 пожаров произошло в Московской области за сутки

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 16 пожаров, ни один человек не пострадал.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области, за сутки пожарные подразделения совершили 120 выездов, из которых 31 оказался ложным.

С начала пожароопасного периода на территории региона зарегистрировано 15 очагов природных пожаров на общей площади почти в четыре гектара.

Подмосковный главк МЧС напоминает, что надежной защитой от огня может служить только соблюдение правил пожарной безопасности.