14 июня 2013, 11:20Происшествия
Почти 20 пожаров произошло в Московской области за сутки
За минувшие сутки в Подмосковье произошло 16 пожаров, ни один человек не пострадал.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области, за сутки пожарные подразделения совершили 120 выездов, из которых 31 оказался ложным.
С начала пожароопасного периода на территории региона зарегистрировано 15 очагов природных пожаров на общей площади почти в четыре гектара.
Подмосковный главк МЧС напоминает, что надежной защитой от огня может служить только соблюдение правил пожарной безопасности.
Сайты по теме