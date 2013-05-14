Сайт "Почты России" не работает из-за проблем с электроснабжением

Сайт "Почты России" временно недоступен после пожара

Сайт "Почты России" временно не работает из-за последствий пожара в офисе на Варшавском шоссе, 37. В здании временно наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом агентству "ПРАЙМ" сообщил представитель почтового предприятия. Сроки восстановления работы сайта пока не известны.

Напомним, пожар в помещении филиала "Почты России" произошел 13 мая. Как сообщили М24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС, загорелись мешки корреспонденции, расположенные в подвале здания. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.