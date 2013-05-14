Форма поиска по сайту

14 мая 2013, 04:13

Происшествия

В здании Российского футбольного союза произошел пожар

В здании, где находится Российский футбольный союз (РФС), в ночь на вторник произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь вспыхнул на 12-м этаже в доме №7 на улице Народная, недалеко от станции метро "Таганская", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы. РФС помещается на первых этажах 14-этажного здания.

В настоящее время пожар потушен. Что могло стать причиной возгорания, пока неизвестно.

Яндекс.Метрика