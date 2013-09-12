На улице Верхние Поля сгорели две бытовки

В районе Люблино юго-востока Москвы сгорели две бытовки. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, сообщение о возгорании на улице Верхние Поля поступило на пульт дежурного в 12.55, огнеборцы были на месте через 12 минут. Как оказалось, пламя охватило две бытовки, площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

Пожар удалось потушить спустя несколько минут. По данным спасателей, там загорелся строительный мусор. В результате ЧП никто не пострадал.