Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2013, 09:39

Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое

Рано утром 12 мая в деревне Верхняя Пурловка Серебряно-Прудского муниципального района сгорел жилой дом. Погибли два человека.

Сообщение о возгорании в доме №11 поступило в МЧС в 06.47. На момент прибытия спасателей одноэтажный дом с деревянной мансардой горел по всей площади.

В 07.32 пожар был локализован. В доме обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

По предварительной версии, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Сайты по теме


пожары чп мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика