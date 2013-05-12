При пожаре в Подмосковье погибли двое

Рано утром 12 мая в деревне Верхняя Пурловка Серебряно-Прудского муниципального района сгорел жилой дом. Погибли два человека.

Сообщение о возгорании в доме №11 поступило в МЧС в 06.47. На момент прибытия спасателей одноэтажный дом с деревянной мансардой горел по всей площади.

В 07.32 пожар был локализован. В доме обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

По предварительной версии, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.