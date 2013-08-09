Форма поиска по сайту

09 августа 2013, 19:15

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

На территории Новой Москвы в жилом доме произошел пожар, в результате чего погиб один человек, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание личных вещей на площади 10 кв. метров произошло в поселке ЛМС, дом 26, владение 2, на 5-ом этаже пятиэтажного жилого дома.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли в 18 часов 04 минуты. Принятыми мерами в 18 часов 37 минут пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

