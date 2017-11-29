Жильцов дома на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Людей из нескольких квартир в жилом доме на северо-востоке столицы эвакуировали из-за пожара.

Возгорание произошло на втором этаже дома 8 по Ростокинской улице. Жильцов эвакуировали из нескольких квартир этажами выше, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены шесть человек, из них трое детей. В общей сложности эвакуированы 27 человек.

По предварительной информации, в квартире горела мебель и личные вещи.