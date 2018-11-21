СК возбудил дело после гибели женщины и двоих детей при пожаре в Щербинке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей в результате пожара в квартире в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным СК, женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире жилого дома в поселке Щербинка. "Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем", − отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи допрашивают родственников и соседей погибших. СК также назначил судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы.

21 ноября загорелась одна из квартир в доме № 6 на улице Щербинка. Пламя охватило личные вещи, площадь пожара составила около четырех квадратных метров. МЧС удалось справиться с огнем в 16:30.

В результате пожара погибли три человека: женщина и двое детей скончались в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.