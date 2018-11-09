Лесной пожар уничтожил город в Калифорнии

Фото: AP/Noah Berger

Лесной пожар уничтожил город Парадайс на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщает газета Sacramento Bee.

По информации издания, пожар начался утром 8 ноября и уже успел охватить площадь, превышающую восемь тысяч гектаров. Как пишут местные СМИ, в городе Парадайс сгорели тысячи домов.

"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", − рассказал член городского совета Скотт Лоттер, которому удалось эвакуироваться из горящего Парадайса вместе с семьей.

Wildfire destroys most of California town of Paradise https://t.co/Bkh6dUydK1 pic.twitter.com/mmKUaI8Q2I — the sun best (@thesunbest) 9 ноября 2018 г.



В связи с быстрым распространением огня власти объявили о полной эвакуации населения Парадайса. До ЧП в городе проживали 27 тысяч человек.

Отмечается, что на дорогах возникли заторы, поэтому многие жители пытаются уйти подальше от города пешком. Как минимум двух человек доставили в больницу с ожогами. По данным шерифа округа Бьютт, в регионе пришлось эвакуировать в общей сложности около 50 тысяч человек.

В Калифорнии из-за бушующего лесного пожара началась эвакуация

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