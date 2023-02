Лесной пожар уничтожил город в Калифорнии

Лесной пожар уничтожил город Парадайс на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщает газета Sacramento Bee.

По информации издания, пожар начался утром 8 ноября и уже успел охватить площадь, превышающую восемь тысяч гектаров. Как пишут местные СМИ, в городе Парадайс сгорели тысячи домов.

"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", − рассказал член городского совета Скотт Лоттер, которому удалось эвакуироваться из горящего Парадайса вместе с семьей.

Wildfire destroys most of California town of Paradise https://t.co/Bkh6dUydK1 pic.twitter.com/mmKUaI8Q2I