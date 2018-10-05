Более 90 человек эвакуировали из столичного детского сада из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На востоке Москвы из детского сада эвакуировали более 90 детей. Поводом для эвакуации стало возгорание стиральной машины в прачечной, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В целях безопасности в соседнее здание были перемещены 74 ребенка и 18 взрослых", – сказал собеседник агентства. По данным источника, никто не пострадал.

В столичном главке МЧС сообщили, что задымление произошло в детском саду на улице Кетчерская, дом 6А. Возгорание ликвидировали.

Ранее в пятницу сообщалось, что пассажиров аэропорта в Норильске эвакуировали из здания. В аэропорту сработала сигнализация о пожаре, после чего сотрудники воздушной гавани мгновенно среагировали и начали эвакуацию.