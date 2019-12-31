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Политика

20:41

Трамп назвал дату подписания соглашения о первой фазе торговой сделки с Китаем

политика за рубежом экономика

Фото: ТАСС/Manuel Balce Ceneta/AP Photo

Дональд Трамп намерен подписать соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Об этом президент США написал в Twitter.

"Я подпишу наше широкое и всеобъемлющее соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января, церемония пройдет в Белом доме", – отметил он.

Трамп подчеркнул, что для этого в США прибудут высокопоставленные представители Китая. После этого он отправится в Пекин на переговоры по второй фазе.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря. Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, рассказывая о российско-китайских отношениях, отметил, что Москва не намерена ухудшать отношения с Пекином в угоду Соединенных Штатов.

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