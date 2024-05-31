В Госдуму внесут межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов

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Межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в России будет внесен в Государственную думу. Об этом пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается запретить как никотинсодержащие, так и безникотиновые вейпы и жидкости для них. Авторы документа отмечают, что в период с 2011 по 2023 год число подростков, использующих вейпы, выросло в 10 раз.

Депутаты отмечают, что запрет на их продажу несовершеннолетним легко обходится, а курение вейпов "наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей". По их мнению, даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, которые могут привести к тяжелым заболеваниям легких.

Ранее один из авторов данной инициативы и глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, что законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая.

До этого в Госдуме предложили ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним. Изменения предлагалось внести в Административный кодекс РФ. Существующие меры депутаты сочли недостаточными.