РФ будет отстаивать свое право на существование – Концепция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися способами, следует из обновленной Концепции внешней политики России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Концепции, РФ не видит рисков обострения конфликтов с участием крупных стран и их перерастания в глобальную или локальную войну.

Кроме того, Россия будет концентрировать свои силы на географических векторах внешней политики, у которых есть перспективы для дальнейшего развития международного сотрудничества.

Большая часть мира, согласно Концепции, заинтересована в конструктивных отношениях с РФ и ее позиций на международной арене как влиятельной мировой державы, которая вносит решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития стран.

"Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене", – отмечается в документе.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщал, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, а также будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Согласно обновленной концепции, Россия будет противодействовать антироссийской деятельности иностранных государств, использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников.



Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

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