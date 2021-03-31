В МИД РФ оценили блокировку канала RT Arabic на YouTube

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цензурой решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунт телеканала RT Arabic.
По словам дипломата, иностранная платформа лишила аудиторию в 5,5 миллиона подписчиков материалов телеканала.
"Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идет об очередном акте цензуры со стороны американских платформ", – приводит слова Захаровой RT.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что мир уже не может дышать из-за американских ограничений в области свободы слова.
Уточняется, что в настоящее время видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телеканала RT на арабском языке.
Ранее в марте YouTube заблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым", из-за одного материала обвинив канал в разжигании ненависти к определенным социальным группам. Позже ограничения полностью сняли.
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