В МИД РФ оценили блокировку канала RT Arabic на YouTube

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цензурой решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунт телеканала RT Arabic.

По словам дипломата, иностранная платформа лишила аудиторию в 5,5 миллиона подписчиков материалов телеканала.

"Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идет об очередном акте цензуры со стороны американских платформ", – приводит слова Захаровой RT.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что мир уже не может дышать из-за американских ограничений в области свободы слова.

Уточняется, что в настоящее время видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телеканала RT на арабском языке.

Ранее в марте YouTube заблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым", из-за одного материала обвинив канал в разжигании ненависти к определенным социальным группам. Позже ограничения полностью сняли.

