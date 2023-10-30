Правительство РФ исключило экс-депутата Рады Мураева из санкционного списка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство исключило бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева из реестра лиц, в отношении которых Москва ввела специальные экономические санкции. Подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный список включает украинских граждан, против которых РФ в 2018 году утвердила ограничения в качестве контрмеры на установленные ранее Киевом санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не смогли поставить экономику РФ на колени, хотя Евросоюз ожидал обратного эффекта. По его мнению, ограничения также не привели к урегулированию конфликта на Украине.

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес отметил, что санкции ЕС против Москвы провалились. Он уточнил, что они наносят больший вред европейским народам, нежели РФ.