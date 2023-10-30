Финляндия намерена заключить оборонное соглашение с США – СМИ

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Финляндия в течение ближайших недель может подписать оборонное соглашение с США Defence Cooperation Agreement (DCA). Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

В прошлом месяце Хельсинки информировал о начале переговоров с Вашингтоном по оборонному сотрудничеству, которые займут один-два года. После них будет определен статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии.

Кроме того, в материале говорится, что переговоры охватывают такие вопросы, как налогообложение, таможенные пошлины и другие. По данным издания, соглашение подпишут на этой неделе.

Однако телерадиовещательная корпорация Yle располагает другими данными, согласно которым документ может быть утвержден неделей позже.

"Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами может быть готово к принятию руководством государства уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.

В прессе указывается, что в документе не будут прописаны территории размещения американских бойцов, как, например, в Норвегии, где за гражданами США закреплено только три зоны. В финском соглашении размещение американских военных будет определяться более гибко, пишет издание.

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