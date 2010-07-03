Путин присутствует на закрытии Европейских игр в Минске

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин присутствует на закрытии II Европейских игр, которые проходили в Минске с 21 по 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России вместе со своими белорусским, армянским и таджикистанским коллегами Александром Лукашенко, Арменом Саркисяном и Эмомали Рахмоном наблюдает за церемонией из VIP-ложи.

Отмечается, что ранее 30 июня у Путина состоялась неформальная встреча с Лукашенко. Позднее к беседе двух лидеров присоединился Рахмон.

Перед этим Путин встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Он также пообщался с членами сборной РФ, которая заняла первое место в общекомандном зачете.

У российских спортсменов 109 медалей, среди которых 44 – золотые. Президент отметил, что результаты российских спортсменов впечатляют.

Представительницы сборной России подарили Путину куртку с надписью "Команда России", и он сразу же надел ее, отметив, что она ему подходит.

Затем президент пообщался и сфотографировался со спортсменами и тренерами.

II Европейские игры стартовали в Белорусии 21 июня. В них принимали участие спортсмены из 50 стран мира. Они соревновались в 15 видах спорта.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Тогда сборная России также выиграла медальный зачет соревнований.

