Литва объявила персонами нон грата 15 россиян в связи с делом Кара-Мурзы

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Литва внесла в список нежелательных лиц 15 граждан России, являющихся работниками правоохранительной системы. Они связаны с делом публициста Владимира Кара-Мурзы (признан на территории РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что согласно законам Литвы, 15 должностным лицам будет запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет.

"К преследователям Кара-Мурзы должны быть применены международные санкции, они должны быть объявлены персонами нон грата", – отметили власти Литвы.

Ранее Великобритания ввела санкции против пятерых россиян из-за приговора Кара-Мурзе. Согласно данным от МИД Соединенного Королевства, под санкции подпала судья Елена Ленская, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.

МИД Великобритании также назвал дело против Кара-Мурзы "политически мотивированным".

В середине апреля Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене. Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

