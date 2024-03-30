Песков прокомментировал слова Зеленского о переговорах с РФ

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Геополитическая реальность с момента начала спецоперации поменялась, границы России и Украины изменились, и всем придется считаться с этим, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о мирных переговорах с Россией.

Он напомнил, что у России появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать.

Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.

До этого украинский лидер утверждал, что мирные переговоры не начнутся до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь он говорит о границах 2022 года.

По мнению Зеленского, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы, которые были до начала СВО. Вместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания Зеленского. По ее мнению, украинский лидер нервничает из-за предстоящих выборов.