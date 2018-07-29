Рейтинг Макрона побил прошлогодний антирекорд − опрос

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Рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона упал до рекордно низкой отметки из-за скандала вокруг бывшего сотрудника президентской администрации Александра Беналля. Таковы результаты опроса, проведенного центром Ifop для Journal du Dimanche.

По данным опроса, с 18 по 27 июля рейтинг президента Франции опустился с 41% до 37%, то есть в среднем в этом месяце его поддерживали лишь 39% французов.

Как уточнило издание, ранее минимальный рейтинг Макрона был зафиксирован в августе 2017 года. Тогда он составлял 40%.

Нынешний опрос Ifop проводился в два этапа: 18−19 июля и 25−27 июля. В нем участвовало в общей сложности более 1980 человек.

Так называемое "дело Беналля" получило во Франции широкий резонанс примерно неделю назад. Тогда во французских СМИ появилась видеозапись, где Беналль на манифестации 1 мая в Париже грубо повел себя с девушкой, а затем несколько раз ударил молодого человека. Расследованием этого случая занимаются прокуратура Парижа, инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии. Президент Франции, со своей стороны, подчеркнул, что считает поступок экс-сотрудника своей администрации предательством.