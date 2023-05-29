В Грузии заявили, что республика останется одна в случае конфликта с РФ, как и Украина

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В случае начала вооруженного конфликта с Россией никто не пойдет воевать за Грузию, как и за Украину, считает спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Об этом сообщает газета Kviris palitra.

"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие", – ответил он на вопрос, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против РФ.

Папуашвили отметил, что западные страны, может, и поставляют вооружение Киеву, но напрямую не принимают участия в конфликте.

Он добавил, что после конфликта с РФ, который произошел в 2008 году, Запад не вводил против России санкции, заявив о начале политики перезагрузки с Москвой. Помимо этого, после 2008 года грузинской стороне запретили приобретать вооружение.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что США хотят втянуть Россию в конфликт с Грузией на фоне неудач на Украине.

На Западе считают, что Тбилиси должен атаковать Абхазию, якобы именно это поспособствует втягиванию в конфронтацию Москвы, считает Риттер. В таком случае у Грузии не будет никаких шансов, добавил он.

