Размещение США ядерных зарядов малой мощности ведет к дестабилизации – Захарова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об опасности, исходящей от размещения Соединенными Штатами ядерных зарядов малой мощности. Она отметила, что подобные действия ведут к дестабилизации.
"Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте Госдепа материал, он был посвящен вопросу создания США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident-2 <...> Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным", – приводит ТАСС заявление Захаровой.
Представитель ведомства добавила, что любая атака с применением баллистических ракет подводных лодок США будет рассматриваться Россией как нападение с использованием ядерного оружия. И, как следствие, РФ нанесет ответный удар.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США представил доклад о соблюдении странами договоренностей по контролю за вооружениями и обвинил Россию в нарушении оговоренных норм.
В российском министерстве иностранных дел заявили о соблюдении Россией обязательств по ядерным испытаниям. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не нарушала своих обязательств по запрещению ядерных испытаний и не предпринимала попыток к этому.
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