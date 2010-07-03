Социалисты победили на парламентских выборах в Испании

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Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) одержала победу на досрочных парламентских выборах в стране. Результаты опубликованы на сайте МВД Испании. К этому моменту проверено 99,99% протоколов.

По итогам парламентских выборов социалисты получают 123 мандата из 350 в Конгрессе депутатов. Ранее у ИСРП было 85 мест.

На втором месте – Народная партия. Ее представителям досталось 66 мест. Третьей идет центристская партия "Граждане", у которой 57 мандатов.

Лидер испанских социалистов Педро Санчес уже заявил о готовности к переговорам о формировании правительства.