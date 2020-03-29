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Политика

10:17

Мишустин сформировал президиум правительства РФ

политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ. Об этом говорится на сайте кабмина.

В состав президиума вошли Мишустин и все девять его замов: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Из министров в новый состав президиума включены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также членами президиума стали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Согласно закону "О правительстве", президиум должен решать оперативные вопросы. Его заседания будут проходить по мере необходимости. Все постановления принимаются большинством голосов, но не должны противоречить законодательству.

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