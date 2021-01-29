В ГД прокомментировали новые санкции Украины в отношении России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT антироссийские санкции, введенные Украиной в отношении ряда российских физических и юридических лиц.

"Все, что мы слышим от наших соседей, – это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее. Так что очередные (не знаю, какие по счету) санкции, подписанные президентом Зеленским, – это лишь мазок к портрету", – заключил парламентарий.

Он также отметил, что это событие никак не повлияет на отношения России и Украины. По словам Бальбека, дружественных шагов с украинской стороны в последнее время не было.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ, вводящий персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц из РФ. Он вступает в силу со дня опубликования.