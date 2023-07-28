В Белом доме заявили, что ВС США есть на Украине, но они не участвуют в конфликте

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Американские военнослужащие, которые находятся на территории Украины, не принимают участие в конфликте, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

"Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечен в боевые операции или в поле с украинскими солдатами. Президент Джо Байден ясно дал понять: войска США не будут вести войну на Украине. Они не занимались этим и не будут заниматься", – сказал он.

Он также добавил, что на территории Украины нет американских военнослужащих, которые могли бы помогать украинским военным.

Кирби отметил, что в стране действительно присутствуют некоторые военные Соединенных Штатов, однако они обеспечивают безопасность посольства США и работу военного атташе, которые занимаются аудитом поставок.

Ранее сообщалось, что власти США планируют поставить украинской стороне танки Abrams в сентябре этого года, перед этим такни будут отправлены в Германию для модернизации.

При этом для использования данных танков украинским военным предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки, который должен завершиться в августе, отметили в СМИ.



США поставят Украине танки Abrams в сентябре 2023 года – СМИ