Эксперт назвал шантажом заявления Пашиняна о приостановке участия Армении в ОДКБ

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Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются шантажом России. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

Он обратил внимание, что Армения делает заявления о необходимости свертывания российской базы в Гюмри и о прекращении работы пограничников РФ на уровне разных представителей своего правящего класса.

"Но все это опять-таки провокация, шантаж России для того, чтобы показать Западу, что они активно участвуют в формировании так называемого второго фронта в Закавказье, что не получилось у них с Грузией", – считает Тарасов.

До этого Пашинян заявил о прекращении участия Армении в ОДКБ. Он отметил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Помимо этого, он выразил мнение, что новая атака Азербайджана против Армении "очень вероятна".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное обстоятельство, заявил, что у России нет ясности по вопросу приостановки участия Армении в ОДКБ. Однако он уточнил, что РФ намерена прояснить ситуацию.

