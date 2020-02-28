ООН готовит гуманитарную миссию на северо-запад Сирии

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о подготовке гуманитарной миссии, которая будет направлена на северо-запад Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Руководитель организации объяснил, что необходимость в отправке делегации возникла ради изучения ситуации в стране непосредственно на месте.

По словам Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря главы ООН, в организации негативно оценивают эскалацию военных действий на северо-западе Сирии.

"Генеральный секретарь вновь призвал к немедленному прекращению огня и выразил особую обеспокоенность тем, что в результате эскалации боевых действий пострадает мирное население", – подчеркнул Дюжаррик.

На данный момент известно, что в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб обострилась обстановка. В ходе боев против боевиков террористических организаций сирийские военные задели огнем турецкие части. Погибло 33 военнослужащих.

Турция в ответ нанесла ответные удары по позициям сирийских правительственных сил. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона сделала все необходимое, чтобы обезопасить турецких наблюдателей.

