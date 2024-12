Генпрокуратура РФ потребовала признать террористическим украинский "Правый сектор"

Фото: 123RF/mistervlad

Генпрокуратура России потребовала признать террористическими и запретить в стране несколько украинских организаций. Соответствующая информация появилась на сайте российского Минюста.

Речь идет о "Национально-освободительном движении "Правый сектор" (запрещен в РФ), "Правой молодежи" и "Добровольческом украинском корпусе "Правого сектора".

Иск генпрокурора России Игоря Краснова Верховый суд рассмотрит 23 января.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность американской НПО Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission, CSCE) нежелательной на территории России.

В ведомстве пояснили, что члены объединения массово распространяют сведения, дискредитирующие политику российского руководства, работу правоохранителей и судов.