В СФ ответили на статью The Times о переброске войск Британии на случай войны с РФ

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Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал статью The Times, в которой сообщалось, что военные Британские планируют разместить на территории ФРГ сотни боевую технику на случай войны с РФ. Об этом сообщает RT.

Сенатор выразил мнение, что негативное отношение к России является составной частью жизни англосаксонского сообщества, поэтому она регулярно сочиняют различные небылицы. По его словам, со стороны России нет никаких оснований для войны с Европой.

При этом Цеков отметил, что еще нужно выяснить, готова ли Германия на этот шаг.

"Это тоже большой вопрос, проявляет ли желание сама Германия", – сказал сенатор.

Ранее газета The Times со ссылкой на командующего британскими сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса выпустила материал, в котором говорится о планах британских военных разместить в Германии сотни единиц боевой техники на случай возможного вооруженного противостояния с Россией.

Отмечалось, что в рамках масштабной трансформации вооруженных сил планируется развернуть три новых военных базы – в Омане, Кении и Германии.

