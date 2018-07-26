Кандидат в мэры Москвы Дегтярев провел встречу с избирателями

В предвыборном штабе кандидата в мэры столицы Михаила Дегтярева провели встречу с избирателями, передает телеканал Москва 24.

На встрече москвичам рассказали об основных направлениях программы, с которой идет на выборы представитель ЛДПР. Среди этих направлений – социальные вопросы, экология и благоустройство города, а также доступность спортивной инфраструктуры и развитие туристической отрасли.

Кандидат назвал Москву центром "уникального штучного, современного цифрового производства". По мнению Дегтярева, у столицы есть потенциал, чтобы стать популярным "городом-курортом" со множеством зеленых зон, а также "туристической Меккой". "Наша команда провозглашает курс на то, чтобы сделать рынок туристических услуг и всей отрасли гостеприимства прозрачным, белыми и полезным для москвичей", – заявил кандидат в мэры.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.