Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

26 июля, 17:46

Кандидат в мэры Москвы Дегтярев провел встречу с избирателями

политика общество

В предвыборном штабе кандидата в мэры столицы Михаила Дегтярева провели встречу с избирателями, передает телеканал Москва 24.

На встрече москвичам рассказали об основных направлениях программы, с которой идет на выборы представитель ЛДПР. Среди этих направлений – социальные вопросы, экология и благоустройство города, а также доступность спортивной инфраструктуры и развитие туристической отрасли.

Кандидат назвал Москву центром "уникального штучного, современного цифрового производства". По мнению Дегтярева, у столицы есть потенциал, чтобы стать популярным "городом-курортом" со множеством зеленых зон, а также "туристической Меккой". "Наша команда провозглашает курс на то, чтобы сделать рынок туристических услуг и всей отрасли гостеприимства прозрачным, белыми и полезным для москвичей", – заявил кандидат в мэры.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать