Волонтеры привезли в штаб Собянина брошюры о Москве с дополненной реальностью

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Волонтеры привезли с Московского урбанистического форума в избирательный штаб Сергея Собянина брошюры с дополненной реальностью. В буклетах можно увидеть, какой Москва была несколько лет назад и какой стала теперь, сообщает телеканал Москва 24.

Оживить картинки позволяет специальное приложение на смартфоне. Для чего это было сделано, волонтерам приехал рассказать генеральный директор урбанфорума Денис Бойков.

"Наша общая цель донести до большого количества граждан об изменениях. Нет ничего более приятного, чем их реально посмотреть глазами или пощупать, поэтому мы сделали такой буклет, дополненный реальностью, который можно посмотреть своими глазами и ощутить не только вокруг, но и непосредственно в буклете сделать срез по изменению которые произошли", – сказал он.

Сергей Собянин – один из четырех кандидатов на должность мэра столицы. Кроме него в избирательном бюллетене будут имена Михаила Дегтярева от ЛДПР, Ильи Свиридова от партии "Справедливая Россия" и Вадима Кумина от КПРФ.