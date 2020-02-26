Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил закрыть доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой наркотиков, сообщает РИА Новости. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии МВД России.

"Обращаю ваше внимание: совместно с Роскомнадзором, МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики", – сказал Путин.

Также он выразил необходимость вернуться к вопросу об уголовной ответственности за подобную агитацию. Соответствующее распоряжение получили правительство и Госдума.

"Госдумой был возвращен этот законопроект, надо доработать", – сказал Путин.

Ранее президент выразил негодование по поводу угроз детям сотрудников Росгвардии. Он отметил недопустимость подобного, поскольку представители организации защищают Родину и выполняют свой долг.