Путин возмутился по поводу угроз детям сотрудников Росгвардии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин выразил свое недовольство в ответ на призывы убивать детей сотрудников Росгвардии, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что члены этой организации защищают Родину и будут лезть под пули, если возникнет такая необходимость.

"Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сотрудники Росгвардии принимают участие в боевых операциях. Он отметил, что они "выполняют свой долг и должны это делать".

Ранее Путин рассказал о сложностях, возникавших при обсуждении некоторых инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом. Он отметил, что они выделили деньги на строительство, когда президент "цыкнул" на них.

Также глава государства назвал продолжительность жизни в России главным критерием успешной работы нацпроектов.