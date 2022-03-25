США внесли "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, угрожающих нацбезопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

К выводу о том, что продукты под брендом "Лаборатория Касперского" представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа, пришло министерство внутренней безопасности Штатов.

Помимо российской компании в перечень Федеральной комиссии связи также включены два юридических лица из КНР.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России уже действуют самые тяжелые санкции в мировой истории. Американский лидер добавил, что вслед за уже введенными ограничениями последуют новые.