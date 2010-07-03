На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Домохозяйка Анна Щекина победила на выборах мэра Усть-Илимска в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте городской территориальной избирательной комиссии.
За нее проголосовали 9150 человек (44,04 процента от общего числа избирателей). На втором месте оказался представитель "Единой России" Сергей Зацепин. За него отдали голоса 7750 человек (37,30 процента). Всего в выборах участвовали четверо кандидатов.
На сайте избиркома сообщается, что Анна Щекина родилась в 1991 году. Профессионального образования не имеет, на выборы выдвинута Иркутским региональным отделением ЛДПР. На ее страницах в соцсетях указано, что она является помощником депутата Государственной Думы Андрея Лугового.
Досрочные выборы в Усть-Илимске были объявлены после отставки предыдущего градоначальника Вакиля Тулубаева. Его уход с поста был инициирован Думой Усть-Илимска, которая признала работу администрации неудовлетворительной. Два предыдущих мэра – Виктор Дорошок и Владимир Ташкинов – были осуждены.
Усть-Илимск – промышленный город на севере Иркутской области, его население составляет 82,5 тысячи человек.
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